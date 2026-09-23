Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yeni Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve ardından da 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

'Kendisine kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonumda kararına duyduğumuz saygıyı, kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Ben önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecinde hatırlıyorsunuz, hiç daha bu konular gündemde değilken ve herkesi davet ederken belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumlarının özel olduğunu, belediye meclisi dengelerinin özel olduğunu, belediye başkanlarının milletimiz tarafından bilhassa beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her türlü karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı ifade etmiştim. O gün bugündür de Yeni Parti bu tutumunu sürdürüyor.'

'Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır'

Mansur Yavaş'ın tarihin doğru yerinde durduğunu dile getiren Özel, 'Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleri ile terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Yavaş, butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır, kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bu sadece bir partiye ait seçmenler de değildir, çok daha kapsayıcıdır. Bunun geçmişteki durumunu bilmek, geleceğe dönük olarak da bunu kıymetlendirmektir önemli olan' ifadelerini kullandı.

Özel, 'İBB'de başkanvekili seçiminin yenilenmesi söz konusu olursa Yeni Parti, CHP ile iş birliği yapar mı?' sorusuna ilişkin, 'Butlan sözcüsünün çizdiği çerçeve, daha bugün ortaya koydukları sorumsuz çerçeveden bir haber ve gerçekten ne söylediğini bilmiyor. Düşünsenize o belediye başkanlarının tamamı bizim yönetimimiz sırasında belirlenmiş ve daha Yeni Parti'yi kurmadan önce demişiz ki 'Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin durumu özeldir. Kimseyi YENİ Parti'ye geçme konusunda zorlamayacağız ve oranın dengeleri önemli.' 'Efendim biz Adalar Belediyesi'ndeki riski gördük, Yeni Parti ile iş birliği yapıyoruz.' Ne iş birliği?' şeklinde konuştu.