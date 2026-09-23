Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM gündemine taşınan Develi Köseler Göleti Sulaması Projesi'nin tamamlandığını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Hayırlı olsun Develi'm. TBMM gündemine taşıdığımız ve sürecini yakından takip ettiğimiz Develi Köseler Göleti Sulaması Projesi tamamlandı. 300 hektar zirai alanı suyla buluşturacak bu önemli yatırımın Develi'mize, çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Develi'miz ve Kayseri'miz için çalışmaya, taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.