Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye artık Türkiye'nin en güçlü olduğu zamanda koşulsuz, şartsız, hiçbir taviz vermeden oluşturduğu güvenli bir liman. Çünkü biz hiçbir annenin tekrar gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Hiçbir çocuk babasız kalsın istemiyoruz. Başka bedeller ödensin istemiyoruz' dedi.

Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Denizli'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde zaman zaman dezenformasyonla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Göktaş, şehit ailelerini ve gazileri provoke etmek isteyen bir kitlenin oluştuğunu dile getirdi. Göktaş, buna izin vermemek için sık sık şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini, sorunları doğrudan dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu toprakların terörden çok çektiğini aktaran Göktaş, 'Bu topraklar milli topraklardır. Bir şehit verdiğimizde, bir gazimiz yaralandığında 'Vatan sağ olsun' diyor. 'Terörsüz Türkiye' işte tam da bu noktada kıymetli. Bu topraklar çok şehit verdi, çok bedeller ödedi ama vatana göğsünü siper etmekten asla çekinmedi. Bu bayrak uğruna her zaman canını feda eden aziz şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. 'Yine olsa yine giderim. Bir evladım daha olsa yine şehit veririm. Yeter ki toprağımız, ülkemiz bizim olsun' diyoruz' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye, artık Türkiye'nin en güçlü olduğu zamanda koşulsuz, şartsız, hiçbir taviz vermeden oluşturduğu güvenli bir liman'

Türkiye'nin şu anda en güçlü zamanında olduğunu vurgulayan Göktaş, 2 yıl öncesine kadar şehit verilen yerlerde barışın ve huzurun hakim olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, ülkenin dört bir yanının güvenli bir liman olduğunu belirterek, bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çok kıymetli olduğunu kaydetti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

'Terörsüz Türkiye, artık Türkiye'nin en güçlü olduğu zamanda koşulsuz, şartsız, hiçbir taviz vermeden oluşturduğu güvenli bir liman. Çünkü biz hiçbir annenin tekrar gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Hiçbir çocuk babasız kalsın istemiyoruz. Başka bedeller ödensin istemiyoruz. Devlet çok güçlü. Devlet yerinde, zamanında ne gerekiyorsa her zaman yapar.'

Bakan Göktaş, TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasının ardından hızlıca sahaya çıktıklarını, şehit aileleri ile bir araya geldiklerini ve talepleri dinlediklerini hatırlattı. Bu süreçte, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerine çok dikkat ettiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, 'Çünkü şehitlerimizin emanetleri var. Gazilerimiz bu ülke için kendini feda etti. Bundan sonrasında da her daim başımızın üstünde yeriniz var. Ülkemiz çok şükür güvenli, huzurlu. Tabii bununla beraber şehitlerimizin emanetleri her daim bizim için en kıymetlimiz. Sizlerle beraber aynı yolda huzurun kalıcı olduğu bir ülkeye doğru devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de el birliğiyle sizlerin hassasiyeti doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'Ülkemizde hiçbir şekilde tekrar terörün olmasını istemiyoruz'

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda şehit yakınları ve gazilere yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Göktaş, ülkenin birliğini ve beraberliğini her şeyin üstünde gördüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

'Bu bayrak için canımızı feda etmeye gözümüzü kırpmadan gideriz. Allah hepinizden razı olsun. Bizler bu süreçte olsun, bundan sonraki süreçte olsun her daim sizlerin yanındayız. Çünkü sizler bizim başımızın tacısınız. Şehit annelerimizin gözyaşının bir daha akmasını istemiyoruz. O acıyı başka anneler yaşasın istemiyoruz. Ama aynı zamanda da çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak istiyoruz. Sizlere, çocuklarımıza emanet edeceğimiz ülkemizde hiçbir şekilde tekrar terörün olmasını istemiyoruz.'

Konuşmasında şehit aileleri gazilere yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.