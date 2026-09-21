Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen miras sürecinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Usta sanatçının 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı vasiyetnamenin içeriğine ilişkin ayrıntılar, avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Alınak’ın açıklamasına göre İnanır, 9 Mayıs 2022’de İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde, gerekli sağlık raporu alınarak ve iki tanık huzurunda resmi vasiyetname düzenledi.

Vasiyetnamede İnanır’ın otomobilleri, gayrimenkullerine ilişkin hakları, banka ve yatırım hesaplarındaki birikimleri, sanat koleksiyonları, alacakları, telif hakları ve hayatının belgesel yapılmasına ilişkin izin hakları dahil olmak üzere mirasından doğan maddi ve manevi haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı belirtildi.

2015 tarihli vasiyetini değiştirmiş

Avukatın açıklamasına göre Kadir İnanır daha önce 2015 yılında bir vasiyetname hazırlamış, daha sonra bu vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlemişti. Son vasiyetnamenin, sanatçının ölümünden yaklaşık dört yıl önce hazırlandığı belirtildi.

Jülide Kural hayatta olmazsa miras üç kuruma

Vasiyetnamedeki dikkat çeken maddelerden biri ise Kural’ın mirasın açıldığı tarihte hayatta olmaması durumuna ilişkin.

İnanır’ın bu ihtimalde tüm mirasının İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde paylaştırılmasını istediği açıklandı.

İnanır’ın vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” ifadeleriyle tamamladığı aktarıldı.

Vasiyet davası 17 Aralık’a ertelenmişti

Öte yandan vasiyetnamenin mahkeme süreci henüz tamamlanmış değil. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 17 Eylül’de görülmesi planlanan duruşma, bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle ertelendi. Yeni duruşma tarihi 17 Aralık 2026 saat 09.30 olarak belirlendi.

Bu nedenle bugün kamuoyuna yansıyan miras dağılımı, avukat Bişar Abdi Alınak’ın vasiyetnameye ilişkin açıklamasına dayanıyor. Vasiyetnamenin mahkeme huzurunda açılması ve yasal sürecin tamamlanması ise ayrı bir süreç olarak devam ediyor.

Alınak ayrıca son dönemde vasiyetnameyle ilgili yayılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu içerikler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kadir İnanır, 26 Haziran 2026’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti.