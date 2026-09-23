AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Felahiye, Akkışla ve Özvatan ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yerel yönetimlere ilişkin beklentiler ele alınırken, muhtarların görüş ve önerileri dinlendi. İlçelerin gelişimine yönelik çalışmaların değerlendirildiği buluşmalarda, vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet sunulması noktasında yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat olarak şehrin her noktasında vatandaşlarla ve yerel temsilcilerle bir araya gelmeye, sahadaki talepleri doğrudan dinlemeye büyük önem verdiklerini belirterek, Felahiye, Akkışla ve Özvatan'ın ihtiyaçlarının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ziyaretler kapsamında ayrıca geçtiğimiz günlerde AK Parti ailesine katılan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri belediye başkanlarına takdim edildi.

İl Başkanı Okandan, AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde Kayseri'nin tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, 'Hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini yerinde dinlemeye, ilçelerimizin gelişimine katkı sunacak çalışmaları hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, Kayseri'miz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.