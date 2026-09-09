Kara Para Aklama Soruşturmasında Tutuklama

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, düğününde takılan yüklü miktardaki altınlar ve şaşaalı yaşam tarzıyla dikkat çekmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Tançalan’ın beyan edilen mali profili ile sosyal medyada sergilediği ekonomik güç arasındaki uyumsuzluk mercek altına alındı.

MASAK ve adli makamların yürüttüğü mali incelemelerin ardından Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, düğündeki altınların kiralık olduğu yönündeki savunması ise tutuklamanın önüne geçemedi.

Devlet Kurumlarını Aşağılama Suçlamasıyla Gözaltı

Gündemdeki bir diğer isim olan Ali Haydar Kurum ise İstanbul’da gözaltına alındı. Sosyal medyada kurguladığı paylaşımlarla tepki çeken Kurum hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Ümraniye’deki ikametinde gözaltına alınan şüpheli hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan arama ve el koyma kararları uygulandı.

Bakan Gürlek: "Sanal Şöhret Suçu Perdeleyemez"

Arka arkaya yaşanan adli gelişmelerin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecraların denetimsiz bir alan olmadığının altını çizdi. Sosyal medyada suç gelirlerini meşru göstermeye dönük kurgulara müsaade edilmeyeceğini belirten Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir! Vatandaşlarımızın huzurunu zedeleyen, toplumda korku oluşturan kurgusal paylaşımlara ve suç gelirlerini meşru gösterme çabalarına karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."

Bakanlık, emniyet, jandarma ve mali denetim organlarının koordinasyonuyla, lüks yaşam mizansenlerinin arkasındaki olası para ve suç bağlantılarının mali ve teknik incelemelerle titizlikle soruşturulmaya devam edeceğini bildirdi.