Pusula Portföy’de fon büyüklüğünde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Şirketin TEFAS’a açık iki fonunda yaklaşık 115 milyar TL seviyesinde bulunan toplam büyüklük, gerçekleştirilen ödemelerin ardından 8 milyar TL’nin altına geriledi.

Yaklaşık 107 milyar TL tutarında ödeme gerçekleştiren Pusula Portföy, tüm yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirildiğini bildirdi.

115 milyar TL neden düştü?

Şirket, söz konusu düşüşün ani veya kontrolsüz bir gelişmeden kaynaklanmadığını, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla yürütülen planlı sadeleşme ve dengelenme sürecinin sonucu olduğunu açıkladı.

Pusula Portföy, yeni düzenlemelerin sektörde önemli bir yeniden dengelenme süreci oluşturacağını öngörerek hazırlıklarını önceden yaptığını belirtti.

Şirket açıklamasında, bu süreçte yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini, risklerin azaltıldığını ve yapının yeni piyasa koşullarına göre yeniden konumlandırıldığını vurguladı.

155 bin yatırımcıya 26,5 milyar TL getiri ödendi

Pusula Portföy'ün açıklamasında fonların yatırımcı performansına ilişkin rakamlar da paylaşıldı.

TEFAS’a açık iki fonun 2026 yılında sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 152 getiri sağladığı belirtilirken, aynı dönemde yaklaşık 155 bin yatırımcıya toplam 26,5 milyar TL getiri ödemesi yapıldığı açıklandı.

Şirket, gerçekleştirilen yaklaşık 107 milyar TL'lik ödemenin ardından fon büyüklüğündeki düşüşün, yatırımcı yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle birlikte planlanan yeniden yapılanmanın bir parçası olduğunu ifade etti.

“Kısa vadeli büyüklükleri temel ölçüt olarak görmüyoruz”

Pusula Portföy, fon büyüklüğündeki gerilemeye rağmen kısa vadeli büyüklükleri ve günlük piyasa algısını temel performans ölçütü olarak değerlendirmediğini belirtti.

Şirket, gerektiğinde mevcut büyüklükten vazgeçerek daha sağlam bir yapı oluşturmanın uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümenin ön koşulu olduğunu vurguladı.

Yeni dönemin odağında sürdürülebilir büyüme var

Planlı sadeleşme ve dengelenme sürecinin ardından şirketin yeni döneme daha sade, dengeli, likiditesi güçlü ve riskleri daha kontrollü bir yapıyla girdiği belirtildi.

Pusula Portföy, bundan sonraki süreçte kısa vadeli fon büyüklüğünden ziyade sağlamlık, sürdürülebilirlik ve nitelikli büyümeye odaklanacağını açıkladı.