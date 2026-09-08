Gökçek, aylık gelirinin 150 bin TL emekli milletvekili maaşından ibaret olduğunu savunurken, üzerine kayıtlı yurt içi veya yurt dışında herhangi bir taşınmaz ya da şirket ortaklığı bulunmadığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri üzerinden yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Melih Gökçek, 4 Eylül'de “şüpheli” sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Yedi sayfalık ifadenin ayrıntıları bugün kamuoyuna yansıdı.

“150 bin TL emekli milletvekili maaşıyla geçiniyorum”

Gökçek, savcılık sorgusunda aylık gelirinin 150 bin TL emekli milletvekili maaşı olduğunu belirtti.

Eski ABB Başkanı, yurt içinde veya yurt dışında üzerine kayıtlı taşınmazının ve herhangi bir şirkette ortaklığının bulunmadığını ifade etti.

Ancak savcılıkta geçmişte adına kayıtlı taşınmazlara ilişkin kayıtlar da gündeme geldi. Gökçek’in 2019 yılına ait kayıtlarda yer alan 26 taşınmaz hakkındaki soruya “Aldım, sattım” şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.

Oğluna 1 milyon 265 bin dolarlık destek

İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’e verdiğini söylediği para oldu.

Melih Gökçek, 2018 yılında Ankara’daki villasını sattığını ve satıştan elde ettiği 1 milyon 265 bin doları oğluna verdiğini söyledi.

Ahmet Gökçek’in sabit veya somut bir işi olmadığını belirten Gökçek, oğlunun gayrimenkul alım satımıyla geçimini sağladığını savundu. Bu faaliyetlerin Ahmet Gökçek’in kendi parası ve eşi Hülya Gökçek’in varlıklarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Almanya’daki HAMAG şirketi soruldu

Soruşturmanın odağındaki başlıklardan biri de Gökçek’in gelini Hülya Gökçek’in Almanya’da kurduğu HAMAG şirketi oldu.

Savcılıkta şirketle ilgili sorular yöneltilen Melih Gökçek, aile üyeleri adına kurulan şirketler ve bunların sermayeleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını savundu.

Gökçek’in bu konuda, şirketin sermayesine ilişkin soruların şirket sahiplerine yöneltilmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Soruşturma nasıl başladı?

Soruşturmanın fitilini gazeteci Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Almanya’daki ticari faaliyetleri ve şirketleriyle ilgili gündeme getirdiği iddialar ateşledi.

Ağırel’in yazılarında, Hülya Gökçek adına Almanya’da kurulan HAMAG şirketinin gayrimenkul yatırımları ve finansmanına ilişkin çeşitli iddialar gündeme getirildi. Şirketin 2022'de 30 bin euro sermayeyle kurulduğu, sonraki yıllarda milyonlarca euroluk gayrimenkul varlığına ulaştığı öne sürüldü. Bu iddialar soruşturmanın konusu olurken, henüz kesinleşmiş yargı kararı bulunmuyor.

Ahmet ve Hülya Gökçek adli kontrolle serbest

Soruşturma kapsamında Melih Gökçek’in ardından oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ifade verdi.

İki isim, 7 Eylül’de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sürecin ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı ve serbest bırakıldıkları bildirildi.

Dosyada şimdi gözler para trafiğinde

Melih Gökçek’in savcılık ifadesiyle birlikte soruşturmanın dikkat çeken noktaları daha da netleşti: 26 taşınmaz kaydı, 2018’de oğluna verildiği belirtilen 1 milyon 265 bin dolar, Almanya’daki HAMAG şirketi ve ailenin yurt dışındaki gayrimenkul faaliyetleri.

Gökçek ise savunmasında aylık gelirinin 150 bin TL emekli milletvekili maaşı olduğunu, oğlunun gayrimenkul alım satımı yaptığını ve Almanya’daki şirketlerin sermayesine ilişkin ayrıntıları bilmediğini söyledi.