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TFF 1. Lig'de Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 14.00'de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde;

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

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