Alman otomotiv devi Volkswagen’in Osnabrück fabrikasında dönem değişiyor. Otomobil üretiminin sona ereceği tesiste İsrailli yatırım şirketi Aurelius Capital ve İsrail savunma devi Rafael’in dahil olduğu yeni bir yapılanmayla hava savunma sistemleri ve kritik bileşenlerin üretilmesi planlanıyor.

Almanya'da Volkswagen'e ait tarihi Osnabrück fabrikası, otomotivden savunma sanayisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Ancak tesisin yeni dönemindeki en dikkat çekici ayrıntı, üretimin merkezinde İsrailli şirketlerin bulunacak olması.

Volkswagen, fabrikayı İsrail merkezli yatırım şirketi Aurelius Capital ile Aşağı Saksonya eyaletinin oluşturacağı yeni yapıya devretmek için niyet mektubu imzaladı. Tesisin ilk büyük projesinde ise İsrail'in önde gelen savunma şirketlerinden Rafael Advanced Defense Systems ile işbirliği yapılması planlanıyor. 

İsrailli Rafael fabrikaya giriyor

Rafael, İsrail'in hava ve füze savunma teknolojilerinin en önemli şirketlerinden biri. Şirket, Demir Kubbe, Arrow ve David's Sling gibi hava ve füze savunma sistemleriyle tanınıyor.

Osnabrück'teki yeni yapılanmanın ilk aşamasında Almanya ve Avrupa'nın hava savunma ihtiyaçlarına yönelik sistem ve bileşenlerin üretilmesi hedefleniyor. Rafael'in teknolojik uzmanlığını ve savunma sistemleri konusundaki deneyimini Almanya'daki üretim altyapısıyla birleştirmesi planlanıyor. 

İsrailli savunma şirketinin teknolojisinin Almanya'da üretime aktarılması, Avrupa'nın savunma sanayisindeki İsrail bağlantısının da dikkat çekici örneklerinden biri olacak.

Volkswagen otomobilden savunmaya geçiyor

Osnabrück fabrikasında otomobil üretiminin 2027 yazında sona ermesi planlanıyor. Son T-Roc Cabriolet'in banttan inmesinin ardından tesisin otomotiv kimliği büyük ölçüde geride kalacak.

Bunun yerine güvenlik ve savunma teknolojilerine odaklanan yeni bir üretim merkezi kurulması hedefleniyor.

Böylece 125 yılı aşkın otomotiv geçmişine sahip tesis, Avrupa'nın artan savunma harcamalarının yarattığı yeni üretim talebine cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

İsrailli yatırımcı çoğunluk sahibi olacak

Yeni yapılanmada İsrail merkezli Aurelius Capital çoğunluk payını üstlenecek. Aşağı Saksonya eyaleti de ortak olarak yapının içerisinde yer alacak.

Aurelius'un faaliyet alanları arasında savunma, siber güvenlik, yapay zekâ ve kritik altyapılar bulunuyor. Şirketin Osnabrück'teki tesis için oluşturulan yeni yapıda belirleyici ortak olması planlanıyor. 

Volkswagen ise fabrikanın yeni döneme geçişinde teknik altyapı ve endüstriyel deneyimiyle destek vermeye devam edecek.

Yaklaşık 1.400 çalışanın işi korunacak

Dönüşümün fabrikanın çalışanları açısından da önemli sonuçları olacak.

Tesisteki yaklaşık 1.800 çalışanın ilk aşamada yaklaşık 1.400'ünün istihdamının korunması hedefleniyor. İlerleyen süreçte emeklilikler ve doğal işten ayrılmalarla çalışan sayısının yaklaşık 1.200 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yeni yapıdaki çalışanlara 2029 sonuna kadar istihdam güvencesi verilmesi planlanıyor. 

Almanya'da tartışma yarattı

İsrailli Rafael ile yapılacak savunma işbirliği Almanya'da siyasi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Volkswagen'in tarihi, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki askeri üretim geçmişi nedeniyle fabrikanın yeniden savunma sanayisine yönelmesi başlı başına tartışmalı bulunurken, bu kez üretimin İsrailli bir savunma şirketiyle yapılacak olması eleştirilerin odağına yerleşiyor.

Buna karşın Alman ve Aşağı Saksonya yönetimleri, projenin Avrupa'nın değişen güvenlik ortamında savunma kapasitesinin artırılması ve Almanya'daki sanayi altyapısının korunması açısından stratejik önem taşıdığını savunuyor. 

Otomobilden hava savunmasına

Osnabrück'teki dönüşüm, Avrupa'da otomotiv sektörünün yaşadığı kriz ile savunma sanayisinin yükselişinin kesiştiği çarpıcı örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bir zamanlar otomobil üreten Volkswagen fabrikasında 2027'den itibaren İsrail savunma teknolojilerinin de yer aldığı yeni bir üretim dönemi başlayacak.

Fabrikanın yeni dönemindeki en dikkat çekici isim ise İsrail'in hava savunma teknolojileriyle dünya çapında tanınan şirketi Rafael olacak.