A Millî Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda elde ettiği tarihi başarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlandı.

Finalde İtalya’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan Filenin Sultanları’nı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Erdoğan ayrıca Akdeniz Oyunları başta olmak üzere farklı yaş kategorilerinde Türkiye’yi temsil ederek dereceye giren millî voleybolcuları da kutladı.

“Bayrağımızı yeniden göndere çektiniz”

Kabulde konuşan Erdoğan, millî takımın şampiyonluğunun Türkiye için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

2023 yılında Belçika’da kazanılan Avrupa şampiyonluğunun ardından kupanın bu kez Türkiye’de, taraftarların önünde kazanılmasına dikkat çeken Erdoğan, Filenin Sultanları’nın özellikle finalde ortaya koyduğu mücadeleye vurgu yaptı.

Erdoğan, millî takımın turnuva boyunca kararlılığından taviz vermediğini belirterek, elde edilen başarının takım ruhunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir millî karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz” sözleriyle sporcuları kutladı.

Taraftarlara da teşekkür etti

İstanbul’da oynanan final karşılaşmasında tribünlerin oluşturduğu atmosferin de başarıda önemli rol oynadığını belirten Erdoğan, Filenin Sultanları'nı ekranları başından takip eden milyonlarca vatandaşın da takımın arkasında olduğunu söyledi.

Şampiyonlukta yalnızca sporcuların değil, teknik ekipten sağlık çalışanlarına, yöneticilerden malzeme ekibine kadar birçok kişinin emeği bulunduğunu belirten Erdoğan, tüm ekibe teşekkür etti.

“Spora yaptığımız yatırımların karşılığını görüyoruz”

Hükûmet olarak uzun yıllardır sporun farklı branşlarına yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, voleyboldaki başarıların bu yatırımların sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye’nin geçmişte sınırlı imkânlarla antrenman yapan takımlardan bugün modern tesislerde hazırlanan ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar kazanan bir spor ülkesine dönüştüğünü belirten Erdoğan, voleybolda daha büyük başarıların geleceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan, 2026'nın Türk voleybolu açısından başarılı bir yıl olduğunu belirterek, A Millî Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra kulüpler ve altyaş kategorilerindeki başarıları da hatırlattı.

Gözler 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nın önündeki en önemli hedeflerden birinin 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.

Millî takımın olimpiyatlarda da şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirten Erdoğan, “İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah’ın izniyle başaracağız” ifadelerini kullandı.

Eda Erdem’den Erdoğan’a esprili yanıt

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millî Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’in sağlık durumunu da sordu.

Eda Erdem’e “Sakatlık filan kalmadı değil mi?” diye soran Erdoğan’a millî voleybolcu, iyi olduğunu belirterek esprili bir yanıt verdi. Erdem, şampiyonluk kupasının ardından kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Erdem ayrıca Külliye’de ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin en üst makamında bu takdiri görmenin takım için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Kabulün sonunda Erdoğan, Filenin Sultanları'na bir kez daha teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Erdoğan ayrıca “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” sözlerini paylaştı.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, A Millî Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve ilgili yetkililer de hazır bulundu.