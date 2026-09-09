Muhalefet cephesinde yaşanan siyasi hareketlilik yeni bir iddiayla gündeme geldi. Yeni Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin CHP’ye geri dönmek istediği öne sürüldü.

CHP İletişim Koordinatörü Dr. Ali Haydar Fırat, TV100 canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Yeni Parti’ye geçen 6 milletvekilinin CHP’ye dönme yönünde mesaj gönderdiğini iddia etti.

"6 MİLLETVEKİLİ GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

Fırat, söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamazken, kendilerine ulaşan mesajların yeni bir siyasi tabloya işaret ettiğini söyledi.

Fırat, "Daha bugün Yeni Parti'ye geçmiş 6 milletvekili CHP'ye dönmek istediklerini ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin yaşanan siyasi süreci gördükten sonra dönüş yönünde irade ortaya koyduğunu belirten Fırat, isimlerin şu aşamada açıklanmasının doğru olmayacağını ifade etti.

DOĞRUDAN DEĞİL, ARACILAR ÜZERİNDEN MESAJ

İddianın dikkat çeken ayrıntısı ise milletvekillerinin CHP yönetimiyle nasıl temas kurduğu oldu.

Fırat, söz konusu vekillerin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile doğrudan iletişime geçmediğini, aracılar üzerinden geri dönüş taleplerini ilettiklerini belirtti.

CHP İletişim Koordinatörü, "Kemal Bey'i aramadılar, aracılar üzerinden mesaj yolladılar. Elbette değerlendirilecektir" sözleriyle taleplerin CHP yönetimi tarafından ele alınacağını kaydetti.

GÖZLER CHP YÖNETİMİNDE

6 milletvekilinin kim olduğu henüz açıklanmazken, CHP'ye dönüş taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu.

Yeni Parti'ye geçişlerin ardından şimdi ters yönde bir hareketlilik yaşandığı iddiası, muhalefet cephesindeki siyasi dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

CHP yönetiminin aracılar üzerinden iletildiği belirtilen talepleri değerlendirmesi beklenirken, milletvekillerinin isimleri ve olası dönüş sürecine ilişkin yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.