Atlas Çağlayan hayatını kaybetmişti

Olay, 14 Ocak 2026’da Güngören’de bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma sırasında meydana geldi. İddianameye göre E.Ç., tartışma sırasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçakladı. Ağır yaralanan Çağlayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli muayene ve otopsi raporunda, meydana gelen yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Dosyada Atlas Çağlayan’ın ikiz kardeşi Doruk’un da aralarında bulunduğu dört çocuk mağdur, Çağlayan’ın anne ve babasının da müşteki olarak yer aldığı belirtildi.

Savcılık 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis istemişti

Davanın 9 Haziran’da görülen ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcılık, E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan’a yönelik “çocuğa karşı kasten öldürme”, diğer mağdurlara yönelik “zincirleme şekilde silahla tehdit” ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

Bugün görülen ikinci duruşmanın ardından mahkeme heyeti, E.Ç.’nin söz konusu suçlardan toplam 18 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianamede dikkat çeken ayrıntı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Raporda E.Ç.’nin isnat edilen suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu değerlendirildi.

Özetle: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüyle sonuçlanan olayda, olay tarihinde 14 yaşında olan E.Ç. hakkında mahkeme 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.