Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligin 2. haftasında kendi evinde oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Ağrı 1970spor'u 1-0 yenen Erciyes 38 FK, bir günlük iznin ardından çalışmalarına TÜFAD Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Haftanın ilk çalışmasını yönetim kurulu üyeleri tam kadro izledi. Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde gerçekleştirilen idman öncesi konuşan Asbaşkan Mustafa Tutgun, takımın ilk hafta aldığı galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Tek hedeflerinin şehir ile bütünleşmiş bir Erciyes 38 FK olduğunu dile getiren Tutgun, 'Bu sezon kendi evimizde ilk maçımızı Cumartesi günü saat 15.30'da Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağız. Tüm şehri bu önemli maça davet ediyoruz' dedi.