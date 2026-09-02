Sektörün farklı alanlarını temsil eden 12 sivil toplum kuruluşu, “Lojistikte Birlik Platformu” çatısı altında bir araya gelerek İTO 24. Komite seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı.

12 Kurumdan Ortak Mesaj: “Sektör İçin Birlik Zamanı”

Dernek, birlik ve kooperatif başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, lojistik sektörünün ortak sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, sektörün farklı alanlarını temsil eden kurumların ortak akıl etrafında buluşmasının, lojistiğin İTO nezdindeki temsil gücünü artıracağı vurgulandı.

Katılımcılar, lojistik sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için daha güçlü bir dayanışma ve ortak temsil mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda görüş birliğine vardı.

“Sorunlarımız Ortak, Kapımız Herkese Açık”

Platformun oluşumunda öncü rol üstlenen Hacı Kutlar, lojistik sektörünün farklı temsilcilerini ortak bir vizyon etrafında buluşturmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sektörümüzün karşı karşıya kaldığı tüm sorunlar ortak; dolayısıyla çözüm de ancak ortak akılla ve omuz omuza mücadeleyle mümkündür. Kurduğumuz bu dayanışma platformu tüm derneklerimize, birliklerimize ve paydaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Türkiye lojistiğini hak ettiği yere taşımak için tek bir çatıda buluşmaya, gücümüze güç katmaya devam edeceğiz.”

Hedef: Daha Güçlü Temsil, Daha Ortak Bir Lojistik Vizyonu

12 farklı kurumun bir araya gelmesiyle oluşturulan Lojistikte Birlik Platformu, İTO 24. Komite seçimleri öncesinde lojistik sektöründeki birlik ve ortak temsil arayışının dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Platformun önümüzdeki süreçte yeni paydaşlara da açık olması beklenirken, verilen mesaj net:

Lojistik sektörünün ortak sorunları için ortak akıl, güçlü temsil ve daha fazla dayanışma.