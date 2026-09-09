Kredi kartı kullanımında milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor. 2027-2029 Orta Vadeli Programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle, kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde kişinin yalnızca beyan ettiği gelir değil, gerçek gelir ve toplam borçluluk durumu da dikkate alınacak.

KART LİMİTİNDE GELİR VE BORÇ BİRLİKTE HESAPLANACAK

Yeni uygulamanın temelinde, bankaların müşterilerinin finansal durumunu daha kapsamlı şekilde değerlendirmesi bulunuyor.

Mevcut sistemde kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde gelir bilgisi önemli bir kriter olarak kullanılırken, yeni yapıyla birlikte kişinin farklı bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarının da daha kapsamlı biçimde hesaba katılması planlanıyor.

Böylece kişinin gelirine kıyasla taşıdığı toplam borç yükünün daha net ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

SGK GELİRİ İLE RİSK MERKEZİ VERİLERİ BULUŞACAK

Planlanan veri altyapısında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bulunan gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk verilerinin birlikte değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bu sistem sayesinde bankalar, kredi kartı limiti belirlerken müşterinin beyan ettiği gelirle yetinmek yerine finansal durumuna ilişkin daha kapsamlı verilere ulaşabilecek.

Amaç ise ödeme kapasitesinin üzerinde limit kullanımının ve aşırı borçlanma riskinin azaltılması.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR İÇİN YENİDEN DEĞERLENDİRME GÜNDEMDE

Düzenlemenin özellikle gelirine göre oldukça yüksek kredi kartı limitine sahip müşterileri yakından ilgilendirmesi bekleniyor.

Geliri ile mevcut kredi kartı limiti arasında belirgin bir fark bulunan kişilerin kart limitlerinin yeni kriterlere göre yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilecek.

Bu durum, yüksek limitli kredi kartı kullanan vatandaşlar açısından yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

BANKALARA 1 OCAK 2027'YE KADAR SÜRE

Yeni sistem kapsamında bankaların mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gelirleri ve finansal yükümlülükleriyle daha uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması öngörülüyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte kredi kartı limitlerinin kişilerin gerçek ödeme gücüne daha sıkı şekilde bağlanması ve bankacılık sistemindeki toplam borçluluk riskinin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde kredi kartı limiti belirlenirken yalnızca “Ne kadar kazanıyorsun?” sorusunun değil, “Ne kadar borcun var?” sorusunun da daha fazla önem kazanması bekleniyor.