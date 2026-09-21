Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,01 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,48 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 20,53 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 33,07 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,82 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.