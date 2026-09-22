Bilecik'te 215 öğrenci, sıfır atık için geliştirdikleri mekanik tasarımlarla hünerlerini sergiledi.

İstasyon Spor Salonu'nda, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı uygulama sınavı düzenlendi. 'Sıfır Atık Şehir Mühendisliği' projesi kapsamında 215 öğrenci atıkların temizlenmesine yönelik mekanik tasarımlar geliştirdi. Gençler, kendilerine verilen görev doğrultusunda hazırladıkları tasarımlarla hem teknoloji alanındaki becerilerini ortaya koydu hem de çevre sorunlarına yönelik çözüm üretmeye çalıştı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de uygulama sınavını takip ederek gençlerin heyecanına ortak oldu. Demir, gençlerin teknoloji ve çevre alanındaki çalışmalarının önemine dikkat çekerek, 'Gençlerimizin teknoloji üretirken aynı zamanda çevreye duyarlı projeler geliştirmesi bizler için büyük bir gurur. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, çevreye duyarlı ve çözüm üreten gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.