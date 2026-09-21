Prometeon, Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile birlikte Değirmendere Sahili'nde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Kocaeli Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında düzenlenen etkinlikte deniz dibinden toplam 160 kilogram atık çıkarıldı. Deniz dibinden cam ve tahta parçalarının yanı sıra plastik poşetler, plastik parçalar ve içecek kutuları gibi farklı türlerde atıklar toplandı.

Etkinliğe Kocaeli Üniversitesi'nden 20 öğrenci katıldı. Dalış ekibinde Prometeon'dan 12 çalışan yer aldı.

Ekip yaklaşık 25 metre derinliğe dalış yaparken temizlik çalışması 50-100 metre çapındaki alanda gerçekleştirildi. Çıkarılan atıklar bertaraf edilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kapsamında faaliyet gösteren İZAYDAŞ'a gönderildi.

Etkinlik, Prometeon'un sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda çalışmaları kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile sürdürülen uzun soluklu iş birliğinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Marmara Denizi'nin korunması ve çevresel farkındalığın artırılması amacını taşıyan çalışma, Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu (KOÜSAT) ile yapılan ilk sualtı temizlik organizasyonu oldu.