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Kocaelispor Kulübü'nün 13.09.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Kocaelispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 13.09.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Kocaelispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 13.09.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gençlerbirliği Kulübü'nün 13.09.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 ve 5/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 12.09.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Konyaspor Kulübü futbolcusu Deniz Türüç'ün 12.09.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 12.09.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Corendon Alanyaspor Kulübü kaleci antrenörü Joao Nuno Lobo Godinho'nun 12.09.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü futbolcusu Mihai-Valentin Mihaila'nın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü antrenörü Fevzi Korkmaz'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 12.09.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Eyüpspor Kulübü görevlisi Kevin Can Tengızman'ın 12.09.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği'nce 15.09.2026 tarihinde PFDK yapılan sevkler şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

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