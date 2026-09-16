Şahinbey Belediyesi'nin sponsorluğunda yarışan HEZARFEN takımı, TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi'nde Türkiye 3'üncülüğünü elde ederek Gaziantep'e yeni bir gurur yaşattı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dereceye giren gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonlarından TEKNOFEST'te Gaziantep'i temsil eden ekipler, elde ettikleri derecelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği HEZARFEN takımı da otonom araç teknolojileri alanındaki başarısıyla Türkiye derecesine imza attı.

Gençlerden teknolojide Türkiye derecesi

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç Kategorisi'nde mücadele eden HEZARFEN takımı, yarışmayı Türkiye 3'üncüsü olarak tamamladı. Gençlerin geliştirdiği teknoloji odaklı çalışma, otonom araç alanında ortaya koyduğu performansla dereceye girerek önemli bir başarı elde etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, elde edilen başarı nedeniyle gençleri ve takım üyelerini tebrik etti.

'Geleceğin teknolojilerine yön veriyorlar'

Gençlerin teknoloji üretmesinin önemine dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Hayallerini teknolojiyle buluşturan, üreten ve geleceğin teknolojilerine yön veren gençlerimizi ve takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun gençler' ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi'nin gençlere yönelik eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki destekleri kapsamında TEKNOFEST yarışmalarına katılan takımlara sağlanan katkılar, öğrencilerin projelerini geliştirmelerine ve ulusal platformlarda kendilerini göstermelerine imkan sağlıyor.