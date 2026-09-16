SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini ilgili birimlere ulaştırarak çözüme kavuşturuyor. Çözüm Merkezine gelen taleplerin çözüm oranı yüzde 95'in üzerine çıktı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Çözüm Merkezi aracılığıyla talepleri doğrudan almaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler, ilgili kurum ve müdürlüklere ulaştırılıyor. İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi, gelen talebin sonucunu ise talep sahibine bildiriyor.

Çözüm Merkezi'nin ilçe genelinde vatandaşların belediyeye ulaşmasını kolaylaştırdığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşımızı dinlemek ve taleplerine çözüm üretmek büyük önem taşıyor. Bu anlamda Çözüm Merkezimiz aracılığıyla hemşehrilerimizin bizlere ulaştırdığı her talebi ilgili birimlerimize iletiyor, sürecin sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Bugüne kadar 40 binden fazla başvurunun 38 binden fazlasını çözüme kavuşturmuş olmamız, vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişimin de önemli bir göstergesidir. Elde ettiğimiz yüzde 95'in üzerindeki çözüm oranımızı daha da yukarı taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. İlkadım'da vatandaşımızın her talebi bizim için değerli ve yol göstericidir. İlçemizin her mahallesinde, her sokağında hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor, imkânlarımız doğrultusunda da hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için gayret gösteriyoruz. Daha ulaşılabilir, daha hızlı ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla İlkadım'ı geleceğe birlikte taşıyacağız' dedi.