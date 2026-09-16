Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan ve 8 hafta boyunca devam edecek olan 'Beraber Hareket Edelim Düzce' Projesi Düzceli spor severlerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2026 yılının başlarında başlattığı 'Ölç- Fark Et-Hareket Et' projesinin ardından eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısıyla birlikte hayata geçirilen 'Hareket Okulumda', yaz tatili döneminde ise projelerin devamı niteliğindeki 'Hareket Camide' etkinlikleri ile sporun birleştirici gücünü, geçtiğimiz hafta başlattığı 'Beraber Hareket Edelim Düzce' projesi ile tüm Düzcelilere ulaştırmaya devam ediyor. Projenin ikinci haftasının ilk gününde Merkez Park'ta bir araya gelen Düzcelilere, eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde ücretsiz olarak Tanita vücut analizleri gerçekleştirildi. Ölçüm sonuçları ve katılım bilgileri düzenli olarak kayıt altına alınan sporseverler daha sonra antrenörler eşliğinde ısınma, yürüyüş/egzersiz ve soğuma çalışmalarına katılarak keyifli ve sağlıklı zaman geçirdi. Etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, bu tarz etkinliklerin düzenlenmesini sağladığı için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti.

Müdürlük, ayrıca her vatandaşın kendi ihtiyaçlarına uygun, doğru ve güvenli bir şekilde spora yönlendirilmesini sağlamak için etkinlik alanında bireysel değerlendirme ve spor danışmalığı hizmetini de etkinlik günlerinde vatandaşların hizmetine soktu.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla startı verilen ve Merkez Park ev sahipliğinde hayata geçirilen proje ile sporseverler 8 haftalık pilot programda haftanın iki günü antrenörler eşliğinde hem vücutlarını tanıyacak, hem de gelişimlerini takip ederek düzenli hareketi günlük hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacaklar.

Projenin ikinci haftasının ikinci etkinliği 17 Eylül Perşembe günü 20.00 ile 21.00 saatleri arasında Merkez Park'ta vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilecek. Antrenörler eşliğindeki programa herkes katılabilecek.