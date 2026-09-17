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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, elde edilen şampiyonluk dolayısıyla U-11 Takımı sporcularını ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Turnuva boyunca mücadeleci oyunları ve takım çalışmalarıyla öne çıkan genç futbolcular, teknik ekibin çalışmalarıyla birlikte organizasyonu zirvede tamamladı.

Farklı illerden takımların katıldığı turnuvada mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor U-11 Takımı, ortaya koyduğu performansla kupanın sahibi oldu.

Bursa'da 8 takımın katılımıyla düzenlenen Dassportif Turnuvası'nda mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor U-11 Takımı, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

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