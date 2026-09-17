BDDK’dan Golden Global için kritik karar

BDDK, 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararıyla Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin büyük ortaklık yapısını ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı.

Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında alınan karara göre, bankanın toplam yüzde 99,98’lik hissesine bağlı temettü dışındaki ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılacak.

Karar kapsamında Emir Kaya’nın yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’nun yüzde 32 ve Recep Kaba’nın yüzde 14 oranındaki payları bulunuyor.

Hisseler TMSF’ye devredilmedi

BDDK’nın kararı, söz konusu hisselerin mülkiyetinin TMSF’ye geçtiği anlamına gelmiyor. Düzenleme, bu paylara bağlı temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kapsıyor.

Dolayısıyla karar, doğrudan bir hisse devri veya bankanın faaliyet izninin kaldırılması olarak değerlendirilmemeli. Kararın bankanın yönetimi ve ortaklık haklarının kullanımı üzerindeki etkileri, ilgili mevzuat ve uygulanacak işlemler çerçevesinde şekillenecek.

Kararın arka planında ABD yaptırım kararı var

Golden Global Yatırım Bankası hakkında alınan BDDK kararının öncesinde, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından bir yaptırım kararı açıklanmıştı.

OFAC, 4 Eylül 2026’da Golden Global Yatırım Bankası’nın yanı sıra Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama şirketlerini İran bağlantılı yaptırımlar kapsamında SDN listesine dahil etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, bankanın İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü adına on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığını ve İran’a uluslararası para transferinde kullanılabilecek bankacılık erişimi sağladığını ileri sürmüştü.

Golden Global iddiaları reddetmişti

Golden Global Yatırım Bankası ise yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırım kararında yer alan kişi ve kuruluşların müşterileri olmadığını ve söz konusu taraflarla herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini belirterek iddiaları reddetmişti.

BDDK’nın 16 Eylül tarihli kararı, bu gelişmelerin ardından bankanın büyük ortaklık paylarına ilişkin ortaklık haklarının kullanımına yönelik alınmış oldu.