Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Zelenskiy’nin uçağının bir insansız hava aracının saldırısına uğramaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Moldova’dan Norveç’e uçuşu sırasında yaşanan dikkat çekici olayı gündeme taşıdı.

Store, Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve olayın kıl payı atlatıldığını söyledi. Ancak Norveç Başbakanı, söz konusu bilginin hangi kaynağa dayandığına veya İHA’nın Zelenskiy’nin uçağına ne kadar yaklaştığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Moldova hava sahasında İHA alarmı

Olayın, Moldova hava sahasına iki Rus İHA’sının girdiği gün yaşandığı belirtildi. İHA’ların hava sahasına girmesi üzerine başkent Kişinev’deki havalimanında uçuşlar bir süre durduruldu.

İHA’lardan biri boş bir araziye düşerken, bölgede yangın çıktı. Diğer insansız hava aracının ise Romanya hava sahası yönünde ilerlediği bildirildi.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle Moldova hava sahasında güvenlik önlemleri artırılırken, Zelenskiy’nin uçağının da bu sırada bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Zelenskiy Norveç’ten ayrıldı

Zelenskiy, Norveç Kralı 5. Harald’ın cenaze törenine katılmak üzere Oslo’ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı, törenin ardından Norveç’ten ayrıldı.

Norveç Başbakanı Store’un açıklaması, Zelenskiy’nin Moldova’dan ayrılışı sırasında yaşanan hava sahası ihlalinin Ukrayna liderinin güvenliği açısından oluşturduğu riski yeniden gündeme getirdi.