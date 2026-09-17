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Özalp, yeni döneme yönelik hazırlıkları yerinde değerlendirmek amacıyla Hasan Basri Çantay Yurdu, Balıkesir Kız Yurdu, Altıeylül Kız Yurdu ve Bigadiç Yurdu'nda incelemeler gerçekleştirdi.

Yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde gençler ve velilerden gelen talep ve beklentiler ele alındı. Görüşmelerin ardından yurtlara geçen İl Müdürü Adem Özalp, tesislerde incelemelerde bulundu.

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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Âdem Özalp, yeni yükseköğrenim dönemi öncesinde gençler ve velilerle bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi. Özalp, ardından öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

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