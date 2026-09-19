TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan ve Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel'in istifa çağrısı karşılık buldu. İstişare Kurulu ile yönetim arasında yapılan toplantıdan mevcut yönetimin istifası yönünde tavsiye kararı alındığı iddia edildi.

Denizli İdman Yurdu 1959'da Kurucu Başkan ve Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, takımın 3. Lig 2. Grupta oynadığı ilk 2 maçta 1 puan alabilmesinin ardından İstişare Kurulu ile mevcut yönetimin katıldığı toplantıda yönetim kurulunun istifa ettiği etmesi yönünde tavsiye kararı alındığını söyledi.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan İbrahim Gürel, 'Kulübün durumunu görüşmek üzere mevcut yönetim ve istişare kurulunun katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantı sonunda mevcut yönetimin görevini bırakması konusunda görüş birliğine varıldı. İnşallah mevcut yönetim en kısa zamanda gereğini yapar ve görevi ehline teslim eder' dedi.