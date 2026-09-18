Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bulunan Suphi Türel Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Kurulda Divan Kurulu önergesi oy birliğiyle kabul edilirken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporu Genel Müdür Adem Kart; mali tablolar, gelir-gider tablosu ve bilanço ise Mali Müşavir Yılmaz Kule tarafından okundu. Raporlar oy birliğiyle kabul edilirken, geçmiş dönem Yönetim Kurulu üyeleri de oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesi de oy birliğiyle kabul gördü.

Yeni yönetim kurulu belli oldu

Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda, üç yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu oy birliğiyle seçildi. Mustafa Ergün başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ali Altınay, Ali İzzet Şengel, Ali Topuz, Bilal Özkan, Dilaver Tanık, Fatih Demirtop, Harun Tümer, Haydar Ali Yıldırım, Lokman Arslan, İbrahim Şaşmaz, Mehmet Ağırbayraktar, Nebi Erdemsoy, Sabri Serhan Bayanser ve Serkan Sürer.

Ergün'den birlik ve beraberlik çağrısı

Yeni Yönetim Kurulunun belirlenmesinin ardından konuşan Başkan Mustafa Ergün, Antalyaspor için birlik ve beraberlik çağrısını yineledi. Yönetimi devralmak isteyen adaylara kapılarının açık olduğunu vurgulayan Ergün, 15 gün içerisinde kulüp (dernek) başkanlığını da devretmeye hazır olduklarını ifade etti.

'200 milyon TL şahsi çek kullanarak kulübü ayakta tuttuk'

Görev sürecinde kulübün mali yükümlülükleri için yapılan çalışmalara da değinen Ergün, yaklaşık 200 milyon TL tutarında şahsi çek kullanarak kulübü ayakta tuttuklarını belirtti. Fener Mahallesi'ndeki taşınmazla ilgili projenin hayata geçirildiğini aktaran Ergün, projeden elde edilecek gelirle yaklaşık 650 milyon TL seviyesindeki SGK ve vergi borçlarının kapatılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ergün, projenin Antalyaspor'un sürdürülebilir geleceği açısından hayati bir adım olduğunu vurguladı.

Devlet erkanına ve kent protokolüne teşekkür

Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, konuşmasının sonunda projelere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir başta olmak üzere kent protokolünün tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Başkan Ergün, konuşmasını, 'Bizim sevdamız makam değil, koltuk değil; bizim sevdamız Antalyaspor' sözleriyle tamamladı. Genel Kurul, alınan kararların imzalanmasının ardından sona erdi.