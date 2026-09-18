Karadeniz’de fındık üreticisinin uzun süredir beklediği fiyat hareketi gerçekleşmezken, serbest piyasadaki düşüş satış stratejisini de değiştirdi. Geçmiş yıllarda TMO fiyatının üzerinde seyreden serbest piyasada bu yıl fiyatların 190-200 lira bandına kadar gerilemesi, üreticinin tercihini TMO’dan yana kullanmasına neden oldu.

100 bin üretici TMO için randevu aldı

TMO’nun açıklamasına göre yaklaşık 100 bin üretici, toplam 205 bin ton fındık için alım randevusu oluşturdu. Üreticiler, ürünlerini TMO’nun alım kriterlerine uygun hale getirmek için kurutma, ayıklama ve seçme işlemlerini sürdürüyor.

Üreticilerden İbrahim Zeynel, geçen yıl ürününü serbest piyasada sattığını ancak bu yıl TMO’yu tercih edeceğini belirtti. Serbest piyasadaki fiyatın üretim maliyetlerini karşılamadığını ifade eden Zeynel, fiyatların yükselmesi halinde ürününün bir bölümünü yeniden tüccara satabileceğini söyledi.

"1 ton fındıkta 55 bin lira fark var"

Yusuf Zeynel ise TMO’nun 255 liralık alım fiyatına karşılık serbest piyasada yaklaşık 200 lira seviyesinin konuşulduğunu belirterek, aradaki farkın üretici açısından ciddi bir kayıp oluşturduğunu söyledi.

Zeynel, 1 ton fındık üzerinden yaptığı hesaplamada serbest piyasaya satış halinde TMO fiyatına göre yaklaşık 55 bin liralık fark oluştuğunu belirtti. Ürününü TMO kriterlerine uygun şekilde hazırlayacağını söyleyen Zeynel, fiyat farkı nedeniyle TMO’ya satış yapmayı tercih edeceğini ifade etti.

Üreticiden ziraat odalarına tepki

Fındık fiyatlarındaki gerileme üreticilerin ziraat odalarına yönelik eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Üretici Vahdet Pirgaip, geçen yıl fındık fiyatlarının yükseleceği yönündeki beklentilerin üreticiyi etkilediğini savundu. Serbest piyasada randımanına göre fındığın 150-200 lira arasında değişen fiyatlardan alındığını belirten Pirgaip, kendi üretim maliyetinin ise bunun oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 ton fındığını TMO’ya teslim ettiğini belirten Pirgaip, elindeki kalan ürünü de TMO’ya vermeyi planladığını ifade etti.

Pirgaip ayrıca bazı ziraat odalarının geçmiş dönemde yüksek fiyat beklentisi oluşturduğunu öne sürerek, üreticilerin bu beklentiler nedeniyle ürünlerini beklettiğini ve daha sonra daha düşük fiyatlarla satış yapmak zorunda kaldığını savundu.

TMO'ya satışta kota sorunu

Üreticilerin dikkat çektiği bir diğer konu ise TMO’nun alım kapasitesi ve kota uygulaması oldu. Pirgaip, dönüm başına 100 kilogramlık kota nedeniyle bu miktarın üzerinde ürün elde eden üreticilerin fazlasını serbest piyasada satmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Fındıkta serbest piyasa ile TMO arasındaki fiyat farkının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak edilirken, üreticinin tercihi şimdilik büyük ölçüde TMO’dan yana görünüyor. Serbest piyasada fiyatların TMO seviyesine yaklaşıp yaklaşmayacağı ise sezonun en önemli başlıklarından biri olacak.