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A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu bugün açıklanırken, Konyaspor'dan Adil Demirbağ da davet edilmişti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı takip edenler arasında yer aldı. Montella, mücadeleyi protokol tribününden yardımcı antrenörü Daniele Russo ile birlikte izledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa ile Konyaspor arasında oynanan müsabakayı stadyumdan takip etti.

Yeni Malatyaspor 3. Lig'den de düşürüldü

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