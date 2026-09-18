Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK 'ya 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Enes Berk Güçlü, Abdullah Özcan
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Uzunoğlu, Oluwakorede David Osundina (Driton Camaj dk. 69), Engin Poyraz Efe Yıldırım, Mamady Diarra (Ibrahim Sissoko dk. 76), Ali Kaan Güneren (Ertuğrul İdris Furat dk. 76), Jurgen Celhaka, Oğuzhan Matur (Ali Barak dk. 82), Luis Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin
Yedekler: Arel Ekinci, Orhan Nahırcı, Bilal Ceylan, Selim Dilli, Buluthan Bulut, Daniel Avramovski
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Iğdır FK: Jakub Szumski, Soner Gönül (Arda Öztürk dk. 88), Robert Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Giovanni Crociata, Gökcan Kaya, Leon Çalışkan (Leandro Bacuna dk. 62), Serdar Gürler (Özder Özcan dk. 75), Arda Çolak (Douglas Tanque dk. 75), Afena-Gyan (Moustapha Camara dk. 75)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Devran Şenyurt, Alperen Selvi, Dino Hotic, Abdul Malik Yılmaz
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Goller: Luis Mago (dk. 41), Yasin Uzunoğlu (dk. 90+3) (Muğlaspor), Serdar Gürler (dk. 3), Hüseyin Karabey (dk. 57) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Driton Camaj (Muğlaspor), Serdar Gürler, Afena-Gyan, Moustapha Camara, Douglas Tanque (Iğdır FK)