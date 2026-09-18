Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK 'ya 2-2 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Enes Berk Güçlü, Abdullah Özcan

Yunusemre Belediyespor genç libero Eylül Aydemir'i renklerine bağladı
Yunusemre Belediyespor genç libero Eylül Aydemir'i renklerine bağladı
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Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Yasin Uzunoğlu, Oluwakorede David Osundina (Driton Camaj dk. 69), Engin Poyraz Efe Yıldırım, Mamady Diarra (Ibrahim Sissoko dk. 76), Ali Kaan Güneren (Ertuğrul İdris Furat dk. 76), Jurgen Celhaka, Oğuzhan Matur (Ali Barak dk. 82), Luis Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin

Yedekler: Arel Ekinci, Orhan Nahırcı, Bilal Ceylan, Selim Dilli, Buluthan Bulut, Daniel Avramovski

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Iğdır FK: Jakub Szumski, Soner Gönül (Arda Öztürk dk. 88), Robert Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Giovanni Crociata, Gökcan Kaya, Leon Çalışkan (Leandro Bacuna dk. 62), Serdar Gürler (Özder Özcan dk. 75), Arda Çolak (Douglas Tanque dk. 75), Afena-Gyan (Moustapha Camara dk. 75)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Devran Şenyurt, Alperen Selvi, Dino Hotic, Abdul Malik Yılmaz

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Luis Mago (dk. 41), Yasin Uzunoğlu (dk. 90+3) (Muğlaspor), Serdar Gürler (dk. 3), Hüseyin Karabey (dk. 57) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Driton Camaj (Muğlaspor), Serdar Gürler, Afena-Gyan, Moustapha Camara, Douglas Tanque (Iğdır FK)