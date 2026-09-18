Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında evinde karşılaştığı Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Winck'in ara pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada sol taraftan Uğurcan'ın ortasına iyi yükselen Gonçalves'in kale önünden kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen (Ayberk Karapo dk. 71), Kerem Demirbay, Mendes, Güven Yalçın, Rafferty (Hajradinovic dk. 61), Ali Yavuz Kol (Diarra dk. 71), Benedyczak (Arous dk. 87)
Yedekler: Ali Yanar, Atakan Müjde, Ahmet Taha Dağbaşı, Emirhan Boz, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Masuaku, Jevtovic (Bardhi dk. 58), Deniz Türüç (Colley dk. 89), Toth, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves (Dompe dk. 74), Muleka (Mustafa Muhammed dk. 74)
Yedekler: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Awaziem, Ömer Çobanoğlu, Emir Bars
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Ilie, Winck, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör), Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Adil Demirbağ, Jevtovic, Rayyan Baniya, Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)