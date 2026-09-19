Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin 'Söz Gençlikte' programı kapsamında Erzincan'da gençlerle bir araya geldi.
AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Erzincan'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Söz Gençlikte' programına katıldı.
Programda gençler; görüş, öneri ve sorularını Bakan Yumaklı ile paylaşırken, gençlerin gündeme ilişkin değerlendirmeleri dinlendi.
Bakan Yumaklı, programın ardından yaptığı paylaşımda, 'AK Parti'nin özünde de, yarınlarında da gençlerimiz var' ifadelerini kullandı.