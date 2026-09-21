İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılara yönelik denetim ve soruşturmalarda ulaşılan sonuçları açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, sahte ve usulsüz ekspertiz raporları kullanılarak vatandaşlık sürecinin suistimal edilmesine ilişkin incelemelerde binlerce kişinin vatandaşlık işlemi iptal edildi.

Bakanlık açıklamasına göre, yapılan incelemeler sonucunda 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Bu yatırımcıların aile fertleri de dahil olmak üzere toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kazanma kararı geri alındı.

Bunun yanında, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı.

Bu işlemlerle birlikte toplam 1.413 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği veya geri alındığı bildirildi.

2026'da da işlemler sürdü

İçişleri Bakanlığı, 11 Şubat 2026'dan itibaren gerçekleştirilen işlemlere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edildi. Ayrıca 7 kişinin vatandaşlığının da milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alındığı belirtildi.

İstanbul'daki soruşturmada 1.070 kişi tespit edildi

Bakanlığın açıklamasında, 21 Eylül 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına da yer verildi.

Soruşturma kapsamında, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişi tespit edildi. Ayrıca vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişinin de incelemeye alındığı bildirildi.

İncelemede 1.070 kişinin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin ise aile ferdi olduğu belirlendi. Bu kişilerin 1.015'inin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı kaydedildi.

Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden biri hakkında geri alma, 3 kişi hakkında ret işlemi uygulandığı, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığının tespit edildiği açıklandı.

Bakanlık: Personelin görevinde zafiyet bulunmadı

İçişleri Bakanlığı, soruşturmaya konu usulsüzlüklerin başvuru öncesindeki belgelere ilişkin sahtecilik girişimlerinden kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmadığı vurgulandı. Suç teşkil eden usulsüzlüklerin ise adli makamlara intikal ettirildiği bildirildi.

Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında yatırım uygunluk belgesinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığı, olumlu sonuçlanan başvuruların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırıldığı belirtildi.