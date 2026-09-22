İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tespitleri doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek, operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını açıkladı. Gürlek, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin sürdüğünü, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.

Mali boyut da mercek altında

Soruşturmanın yalnızca şüphelilerin eylemleriyle sınırlı olmadığı, mali boyutunun da tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, hukuken sorumluluğu tespit edilen herkesin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan işlemlere ilişkin suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar takip edileceğini ve mağdurların haklarının korunması için gerekli tüm hukuki tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.