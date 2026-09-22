Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Bölüklü Mahallesi'nde yapımına destek verilen cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Bölüklü Mahallesi'nde mahalle muhtarıyla birlikte yapımı devam eden cami inşaatını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ulutaş, caminin mahalle için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Caminin yapımında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür eden Ulutaş, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını temenni etti.