Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, MHP Bursa İl Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Emin Özcanbaz'a gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MHP Bursa İl Başkanlığı Kongresi'nde İl Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Emin Özcanbaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Ercan Özel'e ziyarette AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Hatipoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Gökhan Çelebi ile AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Adem Yılmam, Melike Bayrakdar ve Naciye Özdemir eşlik etti.

Yenişehir için ortak projeler masaya yatırıldı

Ziyarette Cumhur İttifakı'nın Yenişehir'de yürüttüğü çalışmaların yanı sıra ilçenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yenişehir'in ihtiyaçları, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişi gerçekleştirildi. Yenişehir'in geleceği söz konusu olduğunda istişare ve ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Ercan Özel, Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğinin hizmet ve yatırımlara da yansıyacağını ifade etti.

'Memleket sevdasıyla omuz omuza hareket edeceğiz'

Başkan Ercan Özel, 'Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde Yenişehir'imizin kalkınması, gelişmesi ve ortak projeler noktasında güç birliği üzerine oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim ortak paydamız Yenişehir, gayemiz hemşehrilerimize hizmettir. Şehrimize kazandıracağımız her eser ve atacağımız her adımda istişareyi, ortak aklı ve güçlü dayanışmayı önemsiyoruz' dedi.

'Yenişehir'imize değer katacağız'

Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine dikkat çeken Başkan Özel, 'Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi ve kardeşlik hukukuyla memleketimiz için hep birlikte çalışacağız. Liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; şehrimiz için aynı irade, aynı inanç ve ortak akılla dün olduğu gibi bugün de memleket sevdasıyla omuz omuza hareket edecek, Yenişehir'imize ve bölgemize değer katacağız' ifadelerini kullandı.