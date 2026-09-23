Yoğun ilgi gören programda alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini kadın girişimcilerle paylaştı. Etkinlikte konuşma yapan Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, “Güven ve istikrar ortamının güçlenmesiyle birlikte bölgemizin ekonomik gelişiminin hızlanacağına inanıyoruz. Cizre de ticari potansiyeli, lojistik avantajları ve dinamik insan kaynağıyla bu gelişimin en güçlü şekilde hissedileceği yerlerden biri olacak” dedi.

Türkiye’nin yenilikçi ve duyarlı bankası Halkbank’ın Üreten Kadınlar Buluşmaları, Anadolu’nun farklı şehirlerinde kadın girişimcileri bir araya getirmeye devam ediyor.

Bankanın, kadın girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerini teşvik etmek ve yerel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla düzenlediği buluşmaların yeni durağı Şırnak’ın Cizre ilçesi oldu.

Programa Cizre’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden kadın girişimciler de yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren oturumlar kapsamında kadın girişimcilere; doğru iş bağlantısı kurma, liderlik yaklaşımı ve kişisel marka yönetimi gibi başlıklarda eğitimler verildi.

Etkinlikte konuşma yapan Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, “Ülkemizin ekonomik potansiyeli her geçen gün daha da artarken, bu büyümenin tüm bölgelerimize yayılması büyük önem taşıyor. Bu noktada Terörsüz Türkiye sürecini önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Güven ve istikrar ortamının güçlenmesiyle birlikte bölgemizin ekonomik gelişiminin hızlanacağına inanıyoruz. Cizre de ticari potansiyeli, lojistik avantajları ve dinamik insan kaynağıyla bu gelişimin en güçlü şekilde hissedileceği yerlerden biri olacaktır” dedi.

Kadın girişimcilere yeni finansman desteği

Kalkınma sürecinde kadınların emek ve üretkenliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Ömer Emeç, “2021 yılından itibaren yaklaşık 280 bin kadın girişimcimize 140 milyar TL finansman sağladık. Kadın girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına yeni ürünlerimizi de hayata geçiriyoruz. Sayın Genel Müdürümüzün dün müjdesini verdiği ‘Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi’ de bunlardan biri. Toplam limiti 10 milyar TL olan KGF destekli kredimizden; evinde üretim yapan, mikro ölçekli işletme sahibi ve vergi muafiyet belgesi olan kadın girişimciler ile kadın kooperatifleri faydalanabilecek” diye konuştu.

Girişimciler için yeni merkez

Ömer Emeç, girişimcilerin iş geliştirme ve küresel pazarlara açılma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 3 yıl önce başlatılan HUBrica Hızlandırma Programı’nı da bir adım ileriye taşıyarak, Halkbank HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni hayata geçireceklerini söyledi. Merkez, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde faaliyet gösterecek.