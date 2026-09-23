Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mahalle Sohbetleri kapsamında şehrin köklü mahallelerinden biri olan Akpınar sakinlerine konuk oldu. Düzce'de devam eden yatırımlar ve mahallelinin ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantıda Başkan Özlü iddiasını sürdürdü, görev süresinin bitimine kadar şehirde asfaltlanmamış tek bir cadde ve sokak kalmayacağını söyledi.

Başkan Faruk Özlü, hemşehrileri ile bir araya geldiği Mahalle Sohbetleri programına Akpınar mahallesinde devam etti. Mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaşın alkışlarla karşıladığı Başkan Özlü'ye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye şirket yetkilileri de eşlik etti. Yoğun kalabalığın olduğu toplantı, Düzce İçin 100 Proje kapsamında belirlenen on mega projenin tanıtım videosunun izlenmesi ile başladı.

'Bugüne kadar ne söylediysek yaptık'

Mahalle sakinlerine hitabına mahalle ziyaretlerindeki amacından bahsederek başlayan Başkan Özlü, bugüne kadar vaat ettiği ne varsa hayata geçirmek için çalıştığını belirterek; 'Biz bu toplantılarımızı içimizden geldiği için yapıyoruz. Bu akşam sizlerle olduğum için son derece memnunum. Bütün çalışma arkadaşlarım da burada bizimle birlikte; başkan yardımcılarım, birim müdürlerimiz, şirket yetkililerimiz. Burada sizlerden gelecek her talebi hayata geçirmeye kararlıyız. Şundan emin olun; bugüne kadar hangi konuda ve alanda çalıştıysak bunların hepsini başlattık ve yaptık. Biz söylersek yaparız, biz yapmak için varız. Bundan iki buçuk yıl önce sizden oy talep ettiğimizde 100 projemizden bahsettik. Bu 100 projeyi şimdi takip ediyoruz. Bu akşam da burada ne konuştuysak hepsini yapmak için çalışacağız. Muhtarımızdan aldığımız talepler var, onlara daha buraya gelmeden çalışıyoruz. Burada bu akşam on adet talep var. Bunları madde madde muhataplarına ilgili müdürlerimize soracağız, görevlendireceğiz. Akpınar mahallesinin ne ihtiyacı varsa rapor halinde benim masamda, ilgili başkan yardımcısında, ilgili birim müdüründe bulunuyor ve takip ediyoruz, bundan şüpheniz olmasın' dedi.

'Sahadayız'

Mahalle toplantılarının genelde seçim dönemlerinde olduğundan bahseden Başkan Özlü, seçim endişesi taşımadan sahada olduklarının altını çizerek şunları söyledi: 'Bu tip toplantılar genelde seçimlerde olur. Seçim zamanları gelirler, konuşurlar sonra giderler. Bunların bir çoğu daha sonra tekrar göremezsiniz. Biz seçim olmadığı halde, böyle bir endişe taşımadan sahadayız. Ziyaretçim olmadığı zamanlarda ben ofisimde bir proje uzmanı gibi bir mühendis gibi size söz verdiğim projeler üzerinde çalışıyorum. Hiçbir konuda da 'beni karıştırmayın, siz halledin' demem. Her konuda fikir üretiyoruz, kırk defa düşünüyoruz bir karar veriyoruz ve onu uyguluyoruz.'

'Sorumlu olduğumuz toplam yol uzunluğu bin 21 kilometre'

Dünyada yaşanan krizlerin ve depremlerin ağır bir ekonomik yük getirdiğinden ve pandemi döneminden bu yana yaşanan dönüşümden bahseden Başkan Özlü, Düzce Belediyesi sorumluluğu altında toplam bin 21 kilometre yol olduğunu hatırlattı, her mahalle toplantısında dile getirdiği iddiasını sürdürerek; 'Bizim göreve geldiğimiz ilk dönemde pandemi oldu ve iki yıl sürdü. 2022 yılında 23 Kasım'da Düzce'de deprem oldu, birkaç ay geçti 6 Şubat depremleri oldu. Depremin Türkiye'ye maliyeti nereden baksanız 200 Milyar Dolar'dır. Çok şükür devletimiz bu yaraları sardı, 500 binden fazla konut yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, çok saygıdeğer bir bakanımız, kardeşimiz. Canla başla çalıştı ve deprem konutlarını tamamlandı. Sonra Ukrayna- Rusya savaşı başladı. Bunları neden anlatıyorsun diyeceksiniz bana. Bu savaşların Akpınar mahallesine kadar etkisi var. Biz her gün üç ayrı bölgede asfalt döküyoruz. Bizim sorumlu olduğumuz bin 21 kilometre uzunluğunda asfalt yol var. Bunların çok az bir kısmı bozuktur. Bu malzemelerin fiyatlarını soruyorum, sürekli bir artış var. Bunlar petrol türevi ürünler. Bizim de maliyetlerimize yansıyor, bu da iş yapma gücümüzü azaltıyor. Dünyadaki ekonomik dalgalanmalar hepimizi etkiliyor. Bunlara rağmen hiç hız kesmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz Düzce'nin çehresini değiştirmeye kararlıyız. Burayı gerçek anlamda bir büyük il yapmaya kararlıyız. Bizim görev süremiz içinde bütün yolları asfaltlamaya kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Toplantının ilerleyen kısmında muhtar aracılığı ile kendisine iletilen 10 maddelik talep listesini tek tek okuyarak ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat veren Başkan Özlü, mahallenin D-100 Karayolunun karşısında kalan kısmında yaşanan doğalgaz sorununun en kısa sürede çözülmesi için Karayolları ile görüşüleceğini ve geçiş izninin en kısa sürede alınacağının sözünü verdi. Mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Başkan Özlü, daha sonra alandan ayrıldı.