Batarya, şarj ekipmanı, güç elektroniği ve yazılım destekli sistemler hasar maliyetini doğrudan etkiliyor. Poliçe seçilirken bu başlıkların kapsamda olup olmadığı belirleyici oluyor. Dijipol gibi karşılaştırma araçları, fiyatın yanında teminat ve koşul farklarını da aynı anda okumayı kolaylaştırıyor.

Zorunlu ve İhtiyari Ürünü Ayırmak

Elektrikli araçta da zorunlu trafik sigortası, aracın işletilmesi sırasında üçüncü kişilere verilen zararları poliçe limitleri çerçevesinde karşılar. Aracın kendisinde oluşan hasar ise kasko kapsamında değerlendirilir. Aracın teknolojisi farklı olsa da bu yasal çerçeve değişmez. Değerlendirmeye başlamadan önce bu ayrımı kurmak, kapsam beklentisinin doğru oluşmasını sağlar.

Batarya Teminatını Ayrı Sorgulamak

Batarya, elektrikli aracın en pahalı ve en hassas bileşenlerinden biridir. Kaza, su baskını, yangın veya darbe sonrası oluşabilecek batarya hasarı standart bir parça değişiminden çok daha yüksek maliyet yaratabilir. Poliçede batarya hasarının hangi koşullarda karşılandığı açıkça görülmelidir; bu başlık poliçeden poliçeye belirgin biçimde değişebilir. Elektrikli araç sigortası kararını verirken bu ayrıntıyı not almak, Dijipol üzerinden yapılan karşılaştırmayı daha isabetli kılar.

Batarya ve şarj ekipmanı gibi başlıkları teminat tablosuyla birlikte incelemek isteyenler Dijipol üzerinden seçenekleri aynı ekranda karşılaştırabilir.

Şarj Ekipmanını Kapsama Dahil Etmek

Ev tipi şarj ünitesi, kablo ve adaptör gibi ekipmanlar aracın ayrılmaz parçası gibi kullanılır ancak her poliçede otomatik olarak kapsanmaz. Bu ekipmanların hasar, hırsızlık veya elektriksel arıza durumunda teminat altında olup olmadığını satın alma öncesinde sormak gerekir.

Yetkili Servis Ağını Kontrol Etmek

Elektrikli araçlarda onarım, çoğunlukla özel eğitim ve ekipman gerektirir. Bu nedenle poliçedeki servis şartı, geleneksel araçlara göre daha belirleyici olabilir. Yetkili servis şartının poliçe metnindeki karşılığını görmek, hasar anında onarımın nerede yapılacağını baştan netleştirir. Dijipol, elektrikli araç sigortası tekliflerini aynı bilgi setiyle sunarak bu değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Yazılım ve Elektronik Sistemleri Düşünmek

Modern elektrikli araçlarda sürüş destek sistemleri, sensörler ve kamera donanımları yaygındır. Küçük görünen bir çarpma bile bu bileşenlerin kalibrasyonunu veya değişimini gerektirebilir. Elektronik donanım hasarının kapsamda olup olmadığı, poliçenin gerçek koruma düzeyini belirleyen başlıklardan biridir.

Elektrikli Araç Sigortası Kontrol Tablosu

Kontrol başlığı Karar üzerindeki etkisi Dijipol'de kontrol edilecek nokta Batarya teminatı En yüksek maliyetli hasar kalemidir. Hangi koşullarda karşılandığı yazılı mı? Şarj ekipmanı Aracın günlük kullanımını etkiler. Ünite ve kablo kapsama dahil mi? Servis şartı Onarımın nerede yapılacağını belirler. Yetkili servis koşulu poliçede var mı? Çekici hizmeti Yolda kalma durumunu karşılar. Elektrikli araca uygun çekim sağlanıyor mu?

Araç Değerini Doğru Beyan Etmek

Poliçedeki araç değeri, hasar sonrası ödenecek tazminatın temelini oluşturur. Elektrikli araçlarda ikinci el değerler farklı bir seyir izleyebildiği için bu kontrol daha da önem kazanır. Değerin piyasa gerçeğinin altında gösterilmesi tazminatın yetersiz kalmasına yol açar. Aynı soruları elektrikli araç sigortası için tekrarlamak, Dijipol'de yürütülen incelemeyi rutin bir kontrole dönüştürür.

Muafiyet Yapısını Değerlendirmek

Muafiyet, hasar durumunda sigortalının kendi üstlendiği tutardır. Muafiyetli poliçeler daha düşük prim sunabilir; ancak yüksek maliyetli bileşenler içeren bir araçta bu yapının etkisi farklı olabilir. Muafiyet tutarının hangi hasar türlerinde uygulandığını okumak gerekir.

Çekici ve Yol Yardım Koşullarını Sormak

Elektrikli araçların çekilmesi, aktarma organları nedeniyle özel yöntem gerektirebilir. Poliçedeki çekici hizmetinin bu koşulu karşılayıp karşılamadığı ve şarj bitmesi durumunda yol yardımının devreye girip girmediği ayrıca sorulmalıdır. Bu ayrıntı günlük kullanımda doğrudan hissedilir. Bu nedenle elektrikli araç sigortası tercihini Dijipol üzerinden gözden geçirmek, kararın gerekçesini açık tutar.

Kullanım Senaryosunu Hesaba Katmak

Şehir içi yoğun kullanım, uzun yol sıklığı, park koşulları ve evde mi yoksa kamusal istasyonda mı şarj edildiği risk algısını etkiler. Bu başlıkları not almak, teklif ekranında görünen seçenekleri daha anlamlı yorumlamayı sağlar.

Elektrikli Araç Sigortası Kontrol Tablosu

Aynı fiyat aralığındaki iki poliçe farklı teminat setleri sunabilir. Cam hasarı, anahtar kaybı, ikame araç ve mini onarım gibi başlıklar değişkendir. Tabloyu okumadan yapılan seçim, kapsam eşitliği varsayımına dayanır. Bu başlıkları netleştiren kullanıcı, elektrikli araç sigortası tekliflerini Dijipol üzerinden karşılaştırırken neye baktığını bilir.

Hasarsızlık İndirimini Korumak

Hasarsız geçen yıllar sonraki dönem primini olumlu etkiler. Küçük tutarlı bir hasar bildirimi kazanılmış indirimin gerilemesine yol açabilir. Onarım maliyeti ile indirim kaybı birlikte hesaplanmadığında, kısa vadeli karar uzun vadede maliyetli olabilir.

Aynı Veriyle Karşılaştırma Yapmak

Anlamlı bir karşılaştırma için tüm tekliflerin aynı araç ve sürücü bilgileriyle alınması gerekir. Farklı bilgilerle oluşturulan teklifler arasındaki fark, koşullardan değil veri farkından kaynaklanabilir.

Poliçeyi Yıllık Gözden Geçirmek

Aracın yaşı, kullanım biçimi ve piyasa değeri zamanla değişir. Her yenilemede teminatı, muafiyeti ve batarya kapsamını yeniden okumak, poliçeyi güncel duruma dayalı bir tercihe dönüştürür.

Şarj Sırasındaki Riskleri Değerlendirmek

Elektrikli araçlarda şarj işlemi, evde veya kamusal istasyonda gerçekleşen düzenli bir rutindir. Bu sırada oluşabilecek elektriksel arıza, aşırı ısınma veya ekipman hasarı gibi durumların poliçe kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği ayrıca sorulmalıdır. Ev tipi şarj ünitesinin konut poliçesi kapsamında mı yoksa araç poliçesi kapsamında mı olduğu da netleştirilmesi gereken bir başlıktır.

Pratik Kontrol Listesi

Bataryayı sorun: Hasar koşullarının poliçede yazılı olduğunu doğrulayın.

Ekipmanı ekletin: Şarj ünitesi ve kablonun kapsamda olduğunu kontrol edin.

Servisi netleştirin: Yetkili servis şartını satın alma öncesinde okuyun.

Elektroniği kontrol edin: Sensör ve kamera hasarının kapsamını öğrenin.

Değeri güncelleyin: Aracın piyasa değerini her yenilemede gözden geçirin.

Tek ekranda bakın: Teklifleri Dijipol üzerinden karşılaştırıp farkları not edin.

Elektrikli Araçta Daha Teknik Bir Sigorta Kararı

Elektrikli araç sahipliği, sigorta seçimini daha teknik bir karara dönüştürüyor. Belirleyici olan primin düşüklüğü değil, poliçenin aracın gerçek bileşen yapısını kapsayıp kapsamadığıdır.

Bu nedenle batarya, şarj ekipmanı ve elektronik donanım başlıklarını ayrı ayrı sormak, servis şartını netleştirmek ve teminat tablosunu okumak önem taşır. Dijipol ile yürütülen karşılaştırma, bu teknik başlıkları fiyatla birlikte görünür kılar.