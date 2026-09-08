Fransa, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik ekonomik baskıyı artıracak yeni bir adım attı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ülkesinin 11 ülkeyle birlikte işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracağını duyurdu.

Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki durumun giderek daha kritik bir noktaya geldiğini belirtti. İsrail yerleşimlerinin genişlemesi ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin artmasının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

"Batı Şeria patlamanın eşiğinde"

Barrot, Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, yasa dışı yerleşimlerin kontrolsüz biçimde genişlemesine ve Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti.

Fransız Bakan, bu gelişmelerin Filistin halkının onurunu zedelediğini, İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını ve iki devletli çözüm perspektifini daha da zorlaştırdığını söyledi.

"İsrail yerleşim faaliyetlerine son vermeli"

İsrail'in güvenliğinin kalıcı biçimde garanti altına alınmasının Orta Doğu'da barış için temel koşullardan biri olduğunu vurgulayan Barrot, buna karşın İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle bağlantılı şiddeti durdurması gerektiğini belirtti.

Barrot, Fransa'nın ticaret yoluyla İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliğini, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden uygulamaları destekleyemeyeceğini ifade etti.

Avrupa'ya ortak tutum çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkelerinin de benzer bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savundu. Barrot, yerleşim faaliyetlerinin devam etmesinin bölgede kalıcı barışın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, iki devletli çözümün korunmasının önemine dikkat çekti.

Fransa'nın söz konusu ticaret kararını 11 ülkeyle birlikte hayata geçireceğini açıklayan Barrot, İsrail'e yerleşim politikalarını ve şiddeti sona erdirme çağrısını yineledi.