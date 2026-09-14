Yunusemre Belediyespor'un judocuları Rabia Tekin ve Elif Şanıer, Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un judocuları Rabia Tekin ve Elif Şanıer, Çanakkale'de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Judo Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Üst düzey sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Yunusemre Belediyespor adına mindere çıkan Rabia Tekin 40 kiloda, Elif Şanıer ise 44 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Rabia ve Elif'in Türkiye şampiyonu olması bizim için büyük bir gurur. Sporcularımızın bugünlere gelmesinde düzenli antrenmanın, disiplinli çalışmanın ve altyapıya verdiğimiz önemin büyük payı var. Onların bu başarısı, kulübümüzde yetişen diğer judocularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Kendilerini, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. İnşallah bu başarıların devamını hep birlikte göreceğiz' dedi.