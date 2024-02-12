Kent genelinde hava sıcaklığının 16 dereceye kadar çıktığını gören bazı vatandaşalar hafta sonlarını piknik alanında geçirdi. Güneşli havayı gören vatandaşlar, Şehri Derya olarak bilinen piknik alanını doldurdu. Havaların soğuk olması gereken yerde sıcak olduğuna değinen vatandaşlar ekolojik dengenin bozulduğunu ve bu durumun hiç iyi bir şey olmadığından bahsetti.



“Şubat ayında olmamıza rağmen piknik alanlarını doldurabiliyoruz”

Piknik yapmaya gelen vatandaşlardan Süleyman Bala, “Bugün hava çok güzel. Şubat ayında olmamıza rağmen piknik alanlarını doldurabiliyoruz. Biz de ailemiz ve arkadaşlarımız ile piknik yapıyoruz. Çocukluğumuzda Şubat ayında bile kar olurdu yerde, hatta kar yağardı. Ama şimdi neredeyse bahar havası var. Piknik yapıyoruz. Bizim için iyi mi bilmiyorum ama ekolojik dengenin bozulması gibi bir şey olduğunu tahmin ediyorum" dedi.



“Dengeler bozuluyor bu çok iyi bir şey değil

Piknikçi Zeynep Yakar ise "Şubat ayı kış aylarının sonu, ilkbaharın habercisi bir ay. Daha soğuk bir dönem olması gerekirken aksine daha sıcak olan bir dönemde yaşıyoruz. Bence bu çok iyi bir şey değil. Dengeler bozuluyor. Mevsimler de döngü olarak bir değişim yaşıyor. O yüzden çok da iyi bir şey değil; ama bu güzel havayı da ailelerimiz ile değerlendirmek istedik. Güzel bir pazar günü, piknik havası yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu