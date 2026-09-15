AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Sakarya'da bir dizi programın başlangıcında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, 'Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip, Türkiye'yi daha güçlü bir liderliğe ulaştırmasıdır. Bu yüzden yeniden aday olması önünde de hukuki bir engel bulunmamaktadır' dedi.

AK Parti Sakarya teşkilatı, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla kahvaltı programında buluşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, kentte gerçekleştirilecek saha çalışmaları öncesinde teşkilatla istişarelerde bulundu. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktaya ve bölgesel gücüne vurgu yaptı.

'Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna emin adımlarla ilerliyor'

Terör sorununu çözme noktasına geldiklerini belirten Abdulhamit Gül, 'Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye daha artık geleceğe daha güçlü bir şekilde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Artık Türkiye teröre ayırdığı maddi ve manevi maliyetlerle Türkiye'yi hem üretim de hem istihdam da Türkiye'yi daha güçlü bir Türkiye haline getirmeye çalışacak. Bütün meblağları yaparken de devletimizin niteliklerinden ve milletimizin değerlerinden asla taviz vermedik. Şehitlerimizin, gazilerimizin vermiş olduğu mücadeleyi daha da güçlendirecek bir anlayışı merkeze aldık. Bu konuda da yolumuza devam ediyoruz. Etrafımıza baktığımızda küresel bir krizin olduğunu, Ukrayna Rusya çatışmasından, doğuda batıda ve güneyde diğer çatışma bölgelerine baktığımızda Türkiye'nin çok güçlü bir güvenlik mimarisi ile ayakta olduğunu görmekteyiz. Türkiye çok güvenli bir liman olarak bölgesinde dikkatle takip edilen bir ülkedir. Burada da çok güçlü, tecrübeli ve kararlı bir duruş, Cumhurbaşkanımızın basiretli yönetimi ve küresel vizyonu ile bu neticeler ortaya konmuştur' dedi.

'Oy vermeyen birisi bile 'İyi ki Recep Tayyip Erdoğan ülkemizi yönetiyor' diyor'

Sahadaki izlenimlerini paylaşan Gül, 'Bir amcamızı yolda çevirip sorun, 'tüm bu kriz alanında kim başımızda olmalıydı' dediğimizde herkes 'İyi ki Recep Tayyip Erdoğan başımızda' duygusu içerisindedir. Oy vermeyen birisi bile 'iyi ki Recep Tayyip Erdoğan ülkemizi yönetiyor' diyor. Bu halleri görünce Erdoğan'ın önünü kesmek için kurulan o masaların ve düzenekleri hatırladığımızda iyi ki milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başına yeniden seçti anlayışı hakimdir. Buradan yola çıkarak, yeniden oy veren bütün seçmenler 'Erdoğan başımızda devam etsin' duygusu içerisinde, oy vermeyenler de tüm bu küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden 'Erdoğan'ın başımızda olması gerekir, aday olsa bizde oy verelim' anlayışı içerisinde olduklarını milletimiz görmektedir' şeklinde konuştu.

'Anayasada adaylığının önünde bir engel bulunmamaktadır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusuna değinen Gül, 'Milletimizin önemli mutabakatlarından birisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edip, Türkiye'yi daha güçlü bir liderliğe ulaştırmasıdır. Bu yüzden yeniden aday olması önünde de hukuki bir engel bulunmamaktadır. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyoruz ama bunu ülkemizin demokrasisinin daha da güçlenmesi adına söylüyoruz. Anayasada adaylığının önünde bir engel bulunmamaktadır. Milletimizin bu talebi ve beklentisi, ben inanıyorum ki gazi meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde, milletimizin bu beklentisinin karşılanacağı yönündeki inancımız tamdır. Türkiye Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem dünyanın süper gücü olarak yoluna devam edecektir. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğine ve tecrübesine ihtiyacı vardır' ifadelerini kullandı.