BULLS Portföy Yönetimi A.Ş., son dönemde finans piyasalarında tartışma konusu olan işlemler ve şirketin yönettiği fonların durumuna ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, medyaya yansıyan riskli nitelikteki işlemlerle herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve fonlarında likidite problemi yaşanmadığını duyurdu.

BULLS Portföy tarafından yapılan açıklamada, şirketin kurucusu veya yöneticisi olduğu fonların hiçbirinde bugüne kadar pay repo işlemi gerçekleştirilmediği vurgulandı. Bu nedenle kamuoyunda gündeme gelen pay repo işlemlerinin BULLS Portföy fonlarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiği belirtildi.

Şirket ayrıca fonların mevcut portföy yapıları ve yatırım stratejileri kapsamında yükümlülüklerini karşılamalarını engelleyecek herhangi bir likidite sorunu bulunmadığını bildirdi.

İki serbest fonda uyum çalışması tamamlandı

Açıklamada, 28 Ağustos 2026 tarihinde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan değişikliklerin ardından şirket bünyesindeki fonların detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda IIE ve BOS kodlu iki serbest fonda, rehberde öngörülen geçiş süresinin tamamlanması beklenmeden gerekli uyum çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan değişikliklerin ise 1 Eylül 2026 ve 4 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.

BULLS Portföy, yeni düzenlemelerin portföy yönetim sektörünün genelinde çeşitli uyum süreçlerini beraberinde getirdiğini ve yaşanan sürecin yalnızca şirketle sınırlı olmadığını da kaydetti.

TEFAS işlemlerine ilişkin açıklama

Şirketin açıklamasında yatırımcılar açısından dikkat çeken bir diğer başlık ise TEFAS'a açık fonların alım-satım işlemleri oldu.

BULLS Portföy, söz konusu fonlarda alım ve satım işlemlerinin durdurulmasının fonlarda likidite problemi bulunduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Gerekli izinlerin verilmesi ve işlemlerin yeniden açılması halinde yatırımcıların fon satış taleplerinin karşılanabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şirketin özellikle para piyasası fonları ile hisse senedi serbest fonları arasında teminatsız borçlanma ve Borsa İstanbul'daki olağandışı fiyat hareketleri üzerinden oluşabilecek sistemik riskin tarafı olmadığı savunuldu.

BULLS Portföy, yatırımcı tasarruflarının korunması, fonlar üzerinden manipülasyon imkanlarının sınırlandırılması ve şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemelere uyum sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Şirket, süreç boyunca yatırımcıları gelişmeler hakkında doğru ve zamanında bilgilendirmeyi sürdüreceğini de açıkladı.