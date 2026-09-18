Tera Grubu ile Pusula Finans Holding arasındaki planlanan pay devir sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tera Yatırım, daha önce Pusula Finans Holding yönetim kuruluna atanan Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Tezmen ve Kilimci'nin yönetim kurulu üyelikleri için Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce görevlerinden ayrılmaları kararlaştırıldı.

Tera Yatırım açıklamasında, söz konusu değişikliğin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerine ilişkin planlanan pay devir süreci kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Tezmen kısa süre önce başkan olmuştu

Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding'i devralmasına yönelik süreçte 13 Eylül'de yönetim değişikliğine gidilmiş, Pusula Finans Holding'in yönetim kurulunda boşalan üyeliklere Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.

Tezmen, yönetim kurulu üyeliğine atanmasının ardından Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmişti. Ancak planlanan pay devrinin tamamlanması için gerekli düzenleyici ve denetleyici kurum izinleri henüz süreç aşamasındaydı.

Yeni gelişmeyle birlikte Tezmen ve Kilimci'nin Pusula Finans Holding'deki görevleri, herhangi bir ticaret sicili tescili yapılmadan sona ermiş oldu.

Tezmen hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı

Öte yandan gelişme, sermaye piyasalarına yönelik soruşturmanın devam ettiği bir dönemde geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanırken, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekci ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülüyor. SPK'nın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesi kapsamındaki incelemeleri ve suç duyuruları da soruşturmanın dayanakları arasında yer alıyor.

Yurt dışına çıkış yasağı kararı, soruşturma kapsamında uygulanan bir adli kontrol tedbiri niteliğinde bulunuyor; tek başına kişiler hakkında suçluluk hükmü anlamına gelmiyor.