Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin yılın 365 günü yaşayan, kafeleri, restoranları, mağazaları ve sosyal alanlarıyla Avrupa'daki örnekleri gibi 5-10 bin kişilik butik ve çok amaçlı bir stadyuma ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; sosyal medya hesabı paylaşımında; 'Kayseri'mizin; sadece maç günleri değil, yılın 365 günü yaşayan, kafeleri, restoranları, mağazaları ve sosyal alanlarıyla Avrupa'daki örnekleri gibi 5-10 bin kişilik butik ve çok amaçlı bir stadyuma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Erciyes Park'ın Erciyes'in eşsiz silüetiyle bütünleşecek, futbolun yanı sıra farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak böyle bir proje Kayseri'mize çok yakışır. İnşallah ilgili bakanlıklarımız ve büyükşehir belediyemizle gerekli görüşmeleri yaparak, '365 gün yaşayan stadyum' anlayışıyla düşündüğümüz bu projeyi şehrimize kazandırabiliriz. Hayal etmekle başlar, çalışmakla gerçeğe dönüşür' ifadelerine yer verdi.