Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Havza İlçe Başkanlığı görevine getirilen Bekir Cengiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette teşkilat çalışmalarında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Teşkilat çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerin süreceğini belirten MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 'İlçelerimizde gerçekleşen görev değişiklikleri nedeniyle Sayın Milletvekilimiz İlyas Topsakal ile birlikte hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. Merkez ilçelerimizdeki ziyaretlerimizi de daha sonra gerçekleştireceğiz. Yeni görevlerine başlayan dava arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz' dedi.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal da Bekir Cengiz'e yeni görevinde başarılar dileyerek, teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini söyledi. Havza'nın Samsun açısından önemli ilçelerden biri olduğunu ifade eden Topsakal, ilçe teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de yer aldı. Görüşmede Havza ve Samsun'a yönelik çalışmaların yanı sıra teşkilat faaliyetleri ve gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Topsakal ve Mucur, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar dolayısıyla önceki dönem MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel'e de teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Havza İlçe Başkanı Bekir Cengiz ise Topsakal ve Mucur'a teşekkür ederek, yeni dönemde teşkilat çalışmaları için gayretle görev yapacaklarını ifade etti.