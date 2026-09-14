Forum kapsamında gerçekleştirilen “B2B iş görüşmeleri”, HOPAPORT’un uluslararası lojistik ağ içerisindeki konumunun tanıtılması, limanın mevcut altyapı ve operasyonel kapasitesinin aktarılması ve farklı pazarlardan gelen yük akışlarına yönelik **yeni iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesi** açısından son derece verimli geçti.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer, gerçekleştirilen görüşmelerde, HOPAPORT’un genel kargo, dökme yük ve transit operasyonlardaki yetkinlikleri, terminal ve depolama altyapısı, Karadeniz’e açılan stratejik konumu ve **Kafkasya, Hazar Bölgesi ve Orta Asya ile geliştirilebilecek lojistik bağlantıları** hakkında sektör temsilcilerine kapsamlı bilgiler aktardı.

Özer yaptığı değerlendirmede “Özellikle, Orta Koridor ve Trans-Hazar güzergâhı, Azerbaycan ve Orta Asya’dan Karadeniz’e uzanan yük akışları, Karadeniz limanları arasındaki yeni bağlantılar, Multimodal deniz-demir-kara taşımacılığı Transit ve aktarma operasyonları, Konteyner, genel kargo ve dökme yük potansiyeli, Çin–Kafkasya–Karadeniz ve İran bağlantılı alternatif güzergâhlar, Liman, lojistik ve terminal işletmecileri arasında yeni iş birlikleri gibi başlıklarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduk ve “somut ticari iş birliği fırsatları”nı değerlendirildik” dedi..

Genel Müdür Özer açıklamalarında “HOPAPORT olarak hedefimiz; yalnızca yük elleçleyen bir liman olmanın ötesine geçerek, Karadeniz’i Kafkasya, Hazar ve Orta Asya’ya bağlayan bölgesel lojistik ağın aktif ve rekabetçi bir parçası olmaktır.

Bakü’de gerçekleştirdiğimiz B2B temaslarımız, HOPAPORT’un uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve yeni yük akışlarının limanımıza kazandırılması açısından önemli bir adım olmuştur.

Önümüzdeki dönemde **Orta Koridor, Karadeniz–Hazar bağlantısı ve Orta Asya–Türkiye arasındaki ticaret ve transit yük akışlarının geliştirilmesi** amacıyla uluslararası paydaşlarımızla temaslarımızı ve iş geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Şu bilinsinki HOPAPORT, Karadeniz’den Kafkasya’ya, Hazar’a ve Orta Asya’ya uzanan lojistik bağlantıların güçlü bir parçasıdır” dedi.